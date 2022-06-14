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«Леванте» подписал контракт со своим футболистом на 10 лет

«Леванте» подписал контракт со своим футболистом на 10 лет
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Испанский клуб «Леванте», по итогам сезона вылетевший во второй дивизион страны, подписал новое соглашение с полузащитником Хосе Луисом Гарсией Вайей (Пепелу) на 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 23-летним воспитанником команды рассчитано до 2032 года. Отметим, что практика заключения контрактов в Испании уже видела долгосрочные соглашения. Например, нападающий баскского «Атлетика» Иньяки Вильямс подписал контракт с командой до 2028-го несколько лет назад.

В минувшем сезоне Пепелу принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Леванте». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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