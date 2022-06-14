Видеообзор матча Лиги наций Франция — Хорватия

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Франции принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась победой хорватской команды со счётом 1:0.
Гол Модрича принёс Хорватии победу над Францией в Лиге наций
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На 5-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Франции, который успешно реализовал полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич.
Сборная Хорватии набрала семь очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция (2) — на последнем, четвёртом месте. Лидером группы является национальная команда Дании (9). На третьем месте располагается Австрия (4). Действующий победитель Лиги наций УЕФА — сборная Франции.
- 14 июня 2022
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