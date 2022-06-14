Гарет Бэйл: не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение

Ушедший из «Реала» на правах свободного агента, валлийский футболист Гарет Бэйл, высказался о выборе своего будущего клуба.

«Я ещё не принял решение о своём будущем. Я знаю, что есть возможные варианты, но я должен оценить их и посмотреть, что лучше для меня. Мне нужно обсудить свой будущий клуб не только с моей семьёй, но и с тренером, с фитнес-тренерами. Мы должны увидеть, что будет лучше, чтобы быть в форме к чемпионату мира в ноябре и декабре.

Я не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение. Футбольный матч — это футбольный матч. Я чувствую, что никогда не потеряю своё качество с мячом. Это то, о чём мне нужно подумать», — приводит слова Бэйла Diario Sport.

Напомним, сборная Уэльса, игроком которой является Гарет Бэйл, впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира.