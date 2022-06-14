Источник: «Бавария» не доверяет «Барселоне» и требует один платёж за Левандовского

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который интересен «Барселоне», может оказаться в новой команде, если она выплатит требуемую сумму за польского футболиста одним платежом. Немецкий клуб не уверен в финансовой ситуации в испанском клубе. Об этом сообщает журналист Мануэль Вет в «Твиттере».

Напомним, что у «Барселоны» миллионные долги. Клуб сможет регистрировать и покупать новых игроков лишь в том случае, если будет расставаться с действующими.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В минувшем сезоне Роберт провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

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