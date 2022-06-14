«Рома» заинтересована в турецком защитнике «Лилля»
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Защитник «Лилля» Зеки Челик попал в сферу интересов итальянской Ромы. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, римский клуб определил турецкого игрока обороны как приоритетную цель в нынешнее летнее трансферное окно. Сообщается, что римляне готовят официальное предложение о переходе 25-летнего защитника. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании турецкого футболиста.
Действующий контракт Зеки Челика с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока обороны в € 18 млн. В минувшем сезоне Зеки Челик провёл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.
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