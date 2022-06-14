Отступные за хавбека «Барселоны» Гави вырастут в 2 раза без подписания нового контракта

Желающие подписать 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави будут вынуждены заплатить за испанского футболиста не € 50, а € 100 млн. Сумма отступных за хавбека возрастает в два раза перед сезоном-2022/2023. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, такой пункт был прописан в контракте, который стороны подписали в 2020 году. Было указано, что сумма отступных за испанского игрока возрастёт с € 50 до € 100 млн перед третьим сезоном в команде, которым станет кампания 2022/2023.

В настоящее время «Барселона» ведёт о подписании нового контракта с Гави (текущий истекает в 2023-м). Сообщалось, что отступные по нему могут составить € 1 млрд. Интерес к молодому игроку проявляет ряд топ-клубов Европы.

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