Хорхе Сампаоли хочет пригласить в «Марсель» нападающего «Интера»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Минувший сезон Хоакин Корреа провёл в «Интере» на правах аренды из «Лацио». Арендное соглашение предполагало пункт обязательного выкупа аргентинского форварда, поэтому Корреа по окончании сезона стал игроком «нерадзурри» на постоянной основе. Однако несмотря на трансфер, по информации источника, уровень игры аргентинского нападающего не устроил миланский клуб. Корреа сумел забить лишь 6 голов и сделать 2 голевые передачи в 36 матчах за «Интер» в минувшем сезоне.

Сообщается, что этой ситуацией может воспользоваться «Марсель», чей тренер Хорхе Сампаоли хорошо знаком с Хоакином Корреа, поскольку работал с ним в «Севилье» в сезоне-2016/2017.

«Интер» связан с подписанием Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку нынешним летом, поэтому «Марсель» может попытаться подписать 27-летнего аргентинского форварда.