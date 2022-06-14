Помогать Шаронову в «СКА-Хабаровск» будет бывший журналист «Чемпионата»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов определился с тренерским штабом, с которым будет работать в новом сезоне в клубе из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
Старшим тренером назначен Алексей Румянцев, ранее работавший в академиях «Зенита» и «Локомотива», тренером — Юрий Шпирюк, работающий в хабаровской команде 12 лет.
Тренером по физической подготовке стал Олег Соматов, известный по работе на аналогичной должности в основном и дублирующем составах московского «Спартака». За вратарей будет отвечать Максим Фролкин, в минувшем сезоне занимавший эту должность в «Алании».
Реабилитологом назначен Руслан Вальков, работавший у Шаронова в «Рубине-2». Тренером-аналитиком стал бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок, который имеет опыт работе в «Рубине» и ЦСКА.
- 14 июня 2022
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