Источник: защитник Сухов, объявивший об уходе из «Уфы», проходит медосмотр с командой
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Защитник Александр Сухов, ранее объявивший об уходе из «Уфы», проходит предсезонный медосмотр вместе с башкирской командой. Об этом сообщает телеграм-канал «Ксюша сказала».
Напомним, ранее стало известно, что вместе с «Уфой» проходит медосмотр лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Гамид Агаларов, забивший 19 мячей в сезоне-2021/2022.
36-летний Сухов стал футболистом команды из столицы Башкортостана в 2013 году. В 184 матчах защитник забил три гола и отдал 13 результативных передач. Об уходе футболисты из команды было объявлено 31 мая.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и сыграет там впервые за восемь лет.
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