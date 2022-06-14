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Источник: защитник Сухов, объявивший об уходе из «Уфы», проходит медосмотр с командой

Источник: защитник Сухов, объявивший об уходе из «Уфы», проходит медосмотр с командой
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Защитник Александр Сухов, ранее объявивший об уходе из «Уфы», проходит предсезонный медосмотр вместе с башкирской командой. Об этом сообщает телеграм-канал «Ксюша сказала».

Напомним, ранее стало известно, что вместе с «Уфой» проходит медосмотр лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Гамид Агаларов, забивший 19 мячей в сезоне-2021/2022.

36-летний Сухов стал футболистом команды из столицы Башкортостана в 2013 году. В 184 матчах защитник забил три гола и отдал 13 результативных передач. Об уходе футболисты из команды было объявлено 31 мая.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и сыграет там впервые за восемь лет.

Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео:

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