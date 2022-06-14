«Ливерпуль» продаст Минамино этим летом за € 17 млн. 3 клуба заинтересованы в японце
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Футболист «Ливерпуля» Такуми Минамино уйдёт из английского клуба в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы планируют выручить за японского игрока порядка € 17 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, три клуба изучают возможность подписания атакующего футболиста «Ливерпуля». Контракт 27-летнего японца с ливерпульским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Такуми Минамино провёл за «Ливерпуль» 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Японский футболист перебрался в «Ливерпуль» из «РБ Зальцбург» в январе 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего атакующего игрока в € 12 млн.
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