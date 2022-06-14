«Атлетико» представил новую форму клуба на сезон-2022/2023

«Атлетико» представил новую форму клуба, в которой футболисты команды из Мадрида будут выступать в сезоне-2022/2023. Информация опубликована на официальном сайте «Атлетико».
Фото: atleticodemadrid.com
Фото: atleticodemadrid.com
Домашний комплект вдохновлён извилинами реки, на берегу которой располагался стадион «Висенте Кальдерон». Второй комплект формы мадридского клуба будет чёрным с тёмно-синими и небесными акцентами. Сообщается, что 26 апреля клуб отметит 120-летие и отпразднует его в памятной футболке. Клуб отмечает, что новая форма поступит в продажу 16 июля.
«Атлетико» представил новую форму на сезон-2022/2023:
Футболка посвящённая 120-летию клуба будет вдохновлена той, которую игроки мадридского клуба использовали в первом официальном матче в истории, с синими и белыми цветами, с оригинальным гербом клуба на груди.
Фото: atleticodemadrid.com
Посмотреть на другие формы клубов сезона-2022/2023 можно в этом материале:
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