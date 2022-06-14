Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Лидс» согласовал контракт с футболистом «Баварии»

Романо: «Лидс» согласовал контракт с футболистом «Баварии»
Комментарии

«Лидс» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником мюнхенской «Баварии» Марком Рокой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб хочет выручить за продажу 25-летнего испанского футболиста € 15 млн. Стороны продолжают переговоры. Ранее сообщалось, что Рока получил два предложения от клубов испанской Ла Лиги.

Рока стал игроком «Баварии» в октябре 2020 года, перейдя из «Эспаньола». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 9 млн. С тех пор Марк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между Рокой и «Баварией» истекает в 2025 году.

Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:

Новость по теме
«Лидс» может подписать полузащитника «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022