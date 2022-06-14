Романо: «Лидс» согласовал контракт с футболистом «Баварии»
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«Лидс» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником мюнхенской «Баварии» Марком Рокой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, немецкий клуб хочет выручить за продажу 25-летнего испанского футболиста € 15 млн. Стороны продолжают переговоры. Ранее сообщалось, что Рока получил два предложения от клубов испанской Ла Лиги.
Рока стал игроком «Баварии» в октябре 2020 года, перейдя из «Эспаньола». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 9 млн. С тех пор Марк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между Рокой и «Баварией» истекает в 2025 году.
Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:
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