Романо: «Лидс» согласовал контракт с футболистом «Баварии»

«Лидс» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником мюнхенской «Баварии» Марком Рокой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб хочет выручить за продажу 25-летнего испанского футболиста € 15 млн. Стороны продолжают переговоры. Ранее сообщалось, что Рока получил два предложения от клубов испанской Ла Лиги.

Рока стал игроком «Баварии» в октябре 2020 года, перейдя из «Эспаньола». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 9 млн. С тех пор Марк принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между Рокой и «Баварией» истекает в 2025 году.

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