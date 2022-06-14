Переход Рафиньи в «Барселону» может сорваться в том случае, если Дембеле не покинет клуб

Бразильский футболист «Лидса» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли может не перейти в «Барселону» в нынешнее летнее трансферное окно, если из каталонского клуба не уйдёт Усман Дембеле. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Усман Дембеле пока официально не подтвердил руководству «Барселоны» своё намерение уйти из клуба в качестве свободного агента. Поэтому, «сине-гранатовые» находятся в режиме ожидания и не делают предложения по трансферу футболиста «Лидса».

В минувшем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 45 млн. Контракт бразильского игрока с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.