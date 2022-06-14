«Бавария» сделает третье предложение по Мане. Оно приближено к требованиям «Ливерпуля»
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» планирует сделать третье предложение «Ливерпулю» по трансферу сенегальского нападающего Садио Мане. Об этом сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определенного количества голов форварда. Сообщается, что «Ливерпуль» ранее снизил запрашиваемую сумму за Мане с € 50 до € 41 млн, поэтому стороны могут сойтись на третьем предложении «Баварии».
Ранее сообщалось, что Мане подпишет с чемпионом Германии 3-летний контракт. О переходе могут объявить на следующей неделе.
Кто из игроков создал больше всего голевых моментов за минувший сезон в чемпионате Германии? Видео:
Комментарии
- 14 июня 2022
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
11:49
-
11:41
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:37
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:07
Партнерский контент