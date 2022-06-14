«Бавария» сделает третье предложение по Мане. Оно приближено к требованиям «Ливерпуля»

Мюнхенская «Бавария» планирует сделать третье предложение «Ливерпулю» по трансферу сенегальского нападающего Садио Мане. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определенного количества голов форварда. Сообщается, что «Ливерпуль» ранее снизил запрашиваемую сумму за Мане с € 50 до € 41 млн, поэтому стороны могут сойтись на третьем предложении «Баварии».

Ранее сообщалось, что Мане подпишет с чемпионом Германии 3-летний контракт. О переходе могут объявить на следующей неделе.

Кто из игроков создал больше всего голевых моментов за минувший сезон в чемпионате Германии? Видео: