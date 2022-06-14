Спортдиректор «Спартака» — об уходе Ваноли: моя работа не позволяет мне выражать эмоции

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался об уходе с тренерского мостика красно-белых итальянца Паоло Ваноли.
«Ваноли сбежал? Нет. Как и любой другой человек, он принимал решения не в один момент. На протяжении пяти месяцев, что мы работали, мы делились всем. Знаю, как развивалась и менялась ситуация. Моя работа не позволяет мне выражать эмоции. Есть ситуация — мы должны корректным образом на неё реагировать», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ сезона-2021/2022.
- 14 июня 2022
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