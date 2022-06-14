В «Спартаке» сообщили, что три кандидата на пост тренера отказались ехать в Россию

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил о том, что три кандидата на пост тренера отказались ехать в Россию.

«У всех была реакция, что Абаскаль — ноунейм? Когда ситуация только началась, у меня было восемь имён. Трое из них сразу отказались ехать в Россию, одному не позволила жена, трое хотели денег — просто нажиться — у другого был действующий контракт. Единственный человек, который дал гарантии, был Абаскаль. Я позвонил ему на 10 минут, а наш разговор затянулся на час сорок. Он всё прекрасно понимал.

Чтобы тренировать «Спартак», нужны определённые характеристики — это говорит история клуба. Единственный успех принёс Романцев, а из дальнейших 22 тренеров два трофея завоевали только Каррера и Ваноли. С теми, кто приезжает сюда и хочет поиграть в гольф, я не хочу иметь дела. Чтобы тренировать «Спартак», нужно запредельное желание. Я выбираю тренера под те требования, которые нужны этой команде», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.