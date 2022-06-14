Суареса предложили «Ювентусу», уругваец был замешан в скандале с клубом два года назад

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, чей контракт с испанским клубом истекает 30 июня, был предложен «Ювентусу». Итальянская команда рассматривает возможность перехода 35-летнего футболиста. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Напомним, уругвайский нападающий мог оказаться в «Ювентусе» в 2020-м, когда уходил из «Барселоны». Тогда Суарес даже сдавал тест для возможности проживания в Италии, но в итоге перешёл в «Атлетико». После сдачи теста власти Италии расследовали возможные нарушения, предполагая, что Луис изначально знал ответы на вопросы в нём.

Ранее сообщалось, что Суаресом также заинтересованы в «Фиорентине», «Лацио» и «Аталанте», а также в английской «Астон Вилле», главным тренером которой является Стивен Джеррард.