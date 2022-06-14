«Тренирует не имя, а желание». Каттани — о новом тренере «Спартака» Абаскале
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«За пять месяцев работы в «Базеле» Абаскаль улучшил абсолютно всё. Возможно, за исключением угловых.
В январе, когда он пришёл, команда не была на первом месте. Тренирует не имя человека, а его мотивация и желание работать», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спартак» финишировал на 10-м месте в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Красно-белые также сумели завоевать Кубок России, одолев в финальном матче московское «Динамо» со счётом 2:1. После этой игры стало известно, что Паоло Ваноли покинет клуб, его сменил испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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