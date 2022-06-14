Спортдиректор «Спартака»: рассматривали российских тренеров после ухода Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что после ухода с тренерского мостика красно-белых итальянца Паоло Ваноли клуб рассматривал кандидатуры российских специалистов.

«Рассматривали кандидатуры российских тренеров, но имена не раскрою. Я назвал тех, кто отказался приезжать в Россию, кого не хотела отпустить жена. Остальные кандидаты — тренеры из России », — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ сезона-2021/2022.