Лука Каттани: я бы хотел видеть Клоппа в «Спартаке», но здесь он не будет работать

Cпортивный директор «Спартака» Лука Каттани признался, что хотел бы видеть главным тренером московской команды действующего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Абаскаль — многообещающий тренер. Это моё видение. Я бы хотел видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет работать в «Спартаке». Я сразу отмёл варианты, которые не предлагают интенсивный футбол. Медленный футбол — не наш случай», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.