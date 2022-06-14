В «Спартаке» рассказали, как выбирали нового главного тренера

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, как в московской команде пришли к кандидатуре испанского специалиста Гильермо Абаскаля в качестве нового главного тренера.

«Я разговаривал с готовым специалистом, человеком, который всё понимал. Про евро и рубли мы начали говорить только на третий день. Первые дни мы говорили о философии и исключительно футбольных моментах. Это моя ответственность. Это будет моя ошибка, а не его», — приводит слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Абаскаль был назначен главным тренером команды 10 июня.