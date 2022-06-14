В «Спартаке» сообщили, что контракт с Абаскалем рассчитан на 2 года

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что контракт с Абаскалем рассчитан на 2 года.
«Что предусмотрено в контракте, если Абаскаль уехать? Я не знаю, этим занимаются другие. Какой смысл сейчас говорить о том, что тренер захочет уехать, если он только пришёл в «Спартак».
Контракт рассчитан на два года, с Абаскалем приедут два человека: помощник, специалист по аналитике и тренер по физподготовке. Также останутся работать и оставшиеся специалисты», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль ранее тренировал швейцарский «Базель». Он сменил на посту главного тренера московского клуба итальянского наставника Паоло Ваноли, который сумел завоевать с клубом Кубок России сезона-2021/2022.
- 14 июня 2022
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