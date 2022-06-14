Лука Каттани: если Абаскаль провалится, уйду вместе с ним из «Спартака»

Cпортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что если новый тренер красно-белых Гильермо Абаскаль провалится, то оба специалиста подадут в отставку.

«Если провалится Абаскаль, уйду ли я вместе с ним? Конечно. Я прекрасно понимаю, как здесь всё работает. Тут всегда идёт речь, что я уеду, с первого дня. Правило простое, и я его понял. Даже поднять ручку над столом — это всегда риск. Я пообщался с Абаскалем и понимаю уровень. Мне нет дело до его возраста. Тот же Тедеско пришёл сюда в 34, и он был одним из лучших тренеров за последнее время», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.