Лука Каттани: в «Спартаке» должен работать тренер, который понимает — придётся страдать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал решение о назначении на пост главного тренера московского клуба испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Любое моё решение всегда риск. Каким решением будут довольны все? Естественно никаким. Пока я спортивный директор «Спартака», здесь не будет людей, которые хотят набить кошелёк или поскорее покинуть тренировку. Здесь должен работать тренер, который понимает, что придётся страдать. Нужна высочайшая подготовленность», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль сменил на посту главного тренера итальянского тренера Паоло Ваноли, который сумел завоевать с клубом Кубок России.