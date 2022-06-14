Каттани: не хочу, чтобы о Ваноли говорили как о человеке, который сбежал из «Спартака»

Cпортивный директор «Спартака» Лука Каттани считает, что итальянский специалист Паоло Ваноли выполнил свой долг на тренерском мостике красно-белых.

«Надеюсь, что такой ситуации, как с Паоло, с Абаскалем не случится. За всё это время в Моске Ваноли был моим лучшим другом. Он выполнил свой долг, добился результата. Не хочу, чтобы о нём говорили как о человеке, который сбежал», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.