Андрей Ещенко покидает «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что Андрей Ещенко покидает московский клуб.
«Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но его это не устроило. Он покидает «Спартак», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. После завершения карьеры игрока Ещенко перешёл на работу в структуре московского клуба, войдя в тренерский штаб красно-белых. В качестве футболиста Андрей Ещенко в составе красно-белых завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017. Крайний защитник сыграл за московский клуб более 100 матчей. Ранее Андрей Ещенко играл за московское «Динамо», «Анжи» и краснодарскую «Кубань».
- 14 июня 2022
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
11:49
-
11:41
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:37
-
10:34
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:07