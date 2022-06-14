Андрей Ещенко покидает «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что Андрей Ещенко покидает московский клуб.

«Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но его это не устроило. Он покидает «Спартак», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. После завершения карьеры игрока Ещенко перешёл на работу в структуре московского клуба, войдя в тренерский штаб красно-белых. В качестве футболиста Андрей Ещенко в составе красно-белых завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017. Крайний защитник сыграл за московский клуб более 100 матчей. Ранее Андрей Ещенко играл за московское «Динамо», «Анжи» и краснодарскую «Кубань».