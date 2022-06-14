Спортдиректор Спартака»: могу уверить, что Тиль и Крал не отправятся снова в аренду

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о том, что футболисты клуба Гус Тиль и Алекс Крал не отправятся в аренду.
«Трансферная компания сильно изменится, ситуация на это сильно влияет. Этим летом нам будет очень-очень сложно.
Мы помним, как было в апреле — игроки могли в одностороннем порядке принять решение и покинуть клуб. Это сложная ситуация, которая может создать много проблем российским клубам. Если это повторится сейчас, у нас могут возникнуть серьёзные проблемы.
По игрокам в аренде будем смотреть. Единственное, что я могу гарантировать — что Тиль и Крал не отправятся в аренду снова», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Минвший сезон Алекс Крал провёл на правах аренды в «Вест Хэме», а Гус Тиль играл за «Фейеноорд».
- 14 июня 2022
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