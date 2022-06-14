В «Спартаке» высказались о будущем Педро Роши в клубе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о судьбе нападающего Педро Роши, выступающего на правах аренды за бразильский «Атлетико Паранаэнсе».
«Что касается Педро Роши — бразильское трансферное окно в другие сроки. Сейчас у нас есть предложение «Атлетико», которое не было подтверждено клубом. Я получил письмо, что клуб готов начать переговоры, никакого конкретного предложения не было — а после закончилось трансферное окно. Я разговаривал с директором, он сказал, что предложения не будет. Ееего и не было. Я потратил на ситуацию много сил и времени, у меня есть все документы.
До 30 июля Роша является игроком «Атлетико». У них есть право выкупа, но они не будут его использовать. Мы можем говорить о достоверности всех новостей, которые появляются. Но решение о том, чтобы тратить деньги, должна принимать их сторона, а не мы. До конца июля мы ничего не можем делать. По завершении аренды у нас будет ещё месяц», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 14 июня 2022
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