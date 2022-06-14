В «Спартаке» рассказали, влияла ли Зарема Салихова на непродление контракта с Бакаевым

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, влияла ли Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, на решение не продлевать контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Бакаев? Для продления контракта желания недостаточно. Это естественное завершение истории. Это вопрос алхимии со «Спартаком», а не финансовый. Ненормально, когда после каждого матча спрашивается, сколько минут сыграл Бакаев. Влияла ли Зарема Салихова? Абсолютно нет. Единственный человек, с которым я общался, был Ваноли», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.



В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.