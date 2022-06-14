Лука Каттани: ушёл Бакаев из «Спартака» — придёт кто-то другой

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об уходе из московского клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Бакаев уйдёт в другой российский клуб? Не буду судить других. Иногда ситуация сложная, не всё решается технически и автоматически. Это не вопрос экономический, технический, он состоит из множества факторов. Поэтому история Бакаева завершилась естественно. Есть логика, которую сложно понять. Ушёл Бакаев — придёт кто-то другой. Есть совокупность обстоятельств.
Я желаю Бакаеву всего наилучшего, у меня с ним хорошие отношения. Решение принято, я за него отвечаю. Те ситуации, что создавались вокруг Бакаева, не шли «Спартаку» на пользу. Задолго до моего прихода Бакаев был центром полемики. Я уважаю Бакаева. Он не заслуживает этой ситуации», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 14 июня 2022
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