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Каттани: есть игроки, которые хотят приезжать в Россию. Регламент ФИФА этого не запрещает

Каттани: есть игроки, которые хотят приезжать в Россию. Регламент ФИФА этого не запрещает
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Cпортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Решение ФИФА может создать нам проблемы, но не создало. По двум игрокам, о которых я говорил после полуфинала: это были крайние защитники, а мы уже взяли Рыбуса — им не повезло. Есть футболисты, которые хотят сюда приезжать. Регламент ФИФА не запрещает иностранцам приезжать сюда», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одиночном порядке без применения санкций. После 30 июня каждый из футболистов должен вернуться в расположение команды.

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