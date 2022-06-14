Каттани: есть игроки, которые хотят приезжать в Россию. Регламент ФИФА этого не запрещает

Cпортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Решение ФИФА может создать нам проблемы, но не создало. По двум игрокам, о которых я говорил после полуфинала: это были крайние защитники, а мы уже взяли Рыбуса — им не повезло. Есть футболисты, которые хотят сюда приезжать. Регламент ФИФА не запрещает иностранцам приезжать сюда», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одиночном порядке без применения санкций. После 30 июня каждый из футболистов должен вернуться в расположение команды.
- 14 июня 2022
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