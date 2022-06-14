Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, как его отец повлиял на решение о переходе в «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как его отец Альф-Инге Холанд повлиял на решение о переходе в английский клуб.

«Конечно, мой отец сыграл большую роль в том, что в итоге я решил перейти в «Сити». Он жил в Англии, играл за этот клуб. Безусловно, за 20 лет многое изменилось, но он жил здесь, поэтому он знает, что это такое. Мы говорили об обычных вещах, обсуждали, что будет лучше для меня. Мы старались выяснить всё, и он проявил себя как хороший отец в этом вопросе», – приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, Альф-Инге Холанд играл в Англии за три клуба – «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест». Когда он играл за «Манчестер Сити», у него случился серьёзный конфликт с игроком «Манчестер Юнайтед» Роем Кином.