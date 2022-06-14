В «Спартаке» рассказали о причинах расставания с техническим директором академии Яхья

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об уходе технического директора «Академии имени Ф. Ф. Черенкова» Антара Яхьи. Специалист пришёл в клуб в январе, а покинул его несколько дней назад.
«Яхья? Он провёл отличную работу, я им доволен. Мне жаль, что ему пришлось уехать. Он уехал по семейным обстоятельствам, а не потому, что у него есть другое предложение. Ему нужно было придать лицо академии, работать над методологией», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
- 14 июня 2022
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