«Ахмат» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Семёновым
Поделиться
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, чей контракт с командой подошёл к концу после сезона-2021/2022, подписал новое соглашение с командой на два года. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды в телеграм-канале.
33-летний Семёнов выступает за «Ахмат» с 2014 года. С тех пор защитник принял участие в 244 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В этом же году Андрей дебютировал за сборную России при Фабио Капелло, отыграв в футболке национальной сборной 27 встреч (одна голевая передача).
Сезон-2021/2022 «Ахмат» завершил на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 14 июня 2022
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:57
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
Партнерский контент