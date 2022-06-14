«Ахмат» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Семёновым

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, чей контракт с командой подошёл к концу после сезона-2021/2022, подписал новое соглашение с командой на два года. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды в телеграм-канале.

33-летний Семёнов выступает за «Ахмат» с 2014 года. С тех пор защитник принял участие в 244 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В этом же году Андрей дебютировал за сборную России при Фабио Капелло, отыграв в футболке национальной сборной 27 встреч (одна голевая передача).

Сезон-2021/2022 «Ахмат» завершил на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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