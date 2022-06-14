В «Спартаке» сообщили, кто из легионеров начнёт первый сбор вместе с командой

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, кто из легионеров начнёт первый сбор вместе с командой.
«Абаскаль приедет через несколько дней, нет точных дней. Конечно, это будет до начала сборов, он не может приехать к середине. Кто из иностранцев начнёт сбор? Те, кто завершил сбор, не был в национальной сборной. Перейра, Урунов, Николсон ещё завершают прошлый сезон. Ларссон и Роша ещё не завершили арендные соглашения», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Остон Урунов провёл минувший сезон в аренде в «Уфе», Педро Роша играл на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», а Джордан Ларссон выступал за шведский клуб «АИК». Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра присоединились к клубу в зимнее трансферное окно минувшего сезона.
- 14 июня 2022
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:57
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26