В «Спартаке» сообщили, кто из легионеров начнёт первый сбор вместе с командой

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, кто из легионеров начнёт первый сбор вместе с командой.

«Абаскаль приедет через несколько дней, нет точных дней. Конечно, это будет до начала сборов, он не может приехать к середине. Кто из иностранцев начнёт сбор? Те, кто завершил сбор, не был в национальной сборной. Перейра, Урунов, Николсон ещё завершают прошлый сезон. Ларссон и Роша ещё не завершили арендные соглашения», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Остон Урунов провёл минувший сезон в аренде в «Уфе», Педро Роша играл на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», а Джордан Ларссон выступал за шведский клуб «АИК». Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра присоединились к клубу в зимнее трансферное окно минувшего сезона.