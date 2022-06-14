В «Спартаке» объяснили подписание контракта с Мацеем Рыбусом

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с 32-летним защитником Мацеем Рыбусом.
«Рыбус? Когда я пришёл в январе, пришло много молодых игроков. Они хорошо себя проявили, у них был прогресс — благодарен за это Ваноли. Мы можем продолжать брать молодых, но должны стабилизировать ситуацию. Этим летом я бы хотел сконцентрироваться на готовых футболистах. Мы должны усиливать команду такими игроками, как Рыбус.
Вторым лучшим футболистом Лиги в этом году я, например, выбрал Нобоа. Если человек в 37 лет показывает такие результаты, какие могут быть проблемы у 32-летнего Рыбуса? У него контракт на два года, но в случае с ним двумя годами контракт может не ограничиться», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 14 июня 2022
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