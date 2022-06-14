Каттани: «Спартак-2» дал свои результаты, но не надо преувеличивать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о закрытии дублирующей команды московского клуба.

«Спартак-2» дал свои результаты, но не надо преувеличивать. Того же Игнатова мы имеем не благодаря «Спартаку-2», он также был в академии. Мы имеем Игнатова благодаря самому Игнатову. Когда я приглашал футболистов из «Спартака-2» и молодёжки, футболисты из молодёжки проявляли себя намного лучше.

Структура существования второй команды в ФНЛ — гибридная. У них нет давления результата. В этой системе нет ничего хорошего. Для меня решение закрыть вторую команду создало много проблем. Есть большой список футболистов, по которым надо принимать решения», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.