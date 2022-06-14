В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе клуба к Зиньковскому

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Антону Зиньковскому.

«Зиньковский отличный футболист, но никаких переговоров по нему нет», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Спартак» финишировал на 10-й строчке в таблице по итогам сезона.