Каттани: Ваноли ушёл, потому что изменился бюджет? Это не имеет отношения к его решению

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал причины ухода из московского клуба итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«Ваноли ушёл, потому что изменился бюджет «Спартака»? Очевидно, мы это обсуждали. Но это не имеет отношения к его решению. Он не из тех людей, кто может сдаться перед такими трудностями», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Паоло Ваноли по итогам сезона-2021/2022 завоевал со «Спартаком» Кубок России. В финальном матче красно-белые в «Лужниках» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» под руководством Ваноли в минувшем сезоне финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.