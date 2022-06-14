Источник: Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, который в сезоне-2021/2022 на правах аренды выступал за швейцарский «Базель», не горит желанием возвращаться в Россию, информирует Blick.

Согласно сведениям источника, Чалов сообщил руководству «Базеля» о желании остаться в клубе. Швейцарцы разрешили Фёдору тренироваться вместе с командой вплоть до конца июня, когда истекает его арендное соглашение.

Отмечается, что если «Базель» решит оставить Чалова, то сделать это будет нелегко. Несмотря на понижение рыночной стоимости российского форварда, полноценный трансфер Фёдора не по карману «Базелю». Продлить аренду Чалова на платной основе также проблематично, ведь из-за швейцарских санкций против России «Базель» не сможет перевести деньги ЦСКА.

Таким образом, единственным вариантом для продолжения сотрудничества «Базеля» с Чаловым является бесплатная аренда. Однако ЦСКА вполне может отказаться от такого варианта, чтобы вернуть Фёдора в свой состав.

Напомним, Фёдор Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.