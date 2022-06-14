Видео всех голов Даниила Уткина в чемпионате России сезона-2021/2022

Появилась видеоподборка всех голов полузащитника «Ахмата», права на которого принадлежат «Краснодару», Даниила Уткина в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

В прошедшем сезоне чемпионата России 22-летний российский футболист провёл за «Ахмат» 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Всего он провёл за «Ахмат» 29 матчей в сезоне во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Даниил Уткин стал лучшим исполнителем штрафных ударов в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» финишировал на седьмом месте в чемпионате России сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского атакующего футболиста в € 3,5 млн.