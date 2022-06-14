Кечинов назвал нового тренера «Спартака» Абаскаля «котом в мешке»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о новом главном тренере команды — испанском специалисте Гильермо Абаскале.
«Говорить можно всё что угодно. Можно кричать любые лозунги о том, что это самый перспективный специалист. Мы пока о нём ничего не знаем. Для нас он — «кот в мешке». Нам всегда что-то говорят перед тем, как назначать нового тренера. Приходит — все недовольны: результата нет, а через полгода и тренера нет.
От нас здесь ничего не зависит, поэтому будем смотреть со стороны, станет ли «Спартак» прогрессировать: может, с 10-го места на восьмое поднимется — уже прогресс. Будем наблюдать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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