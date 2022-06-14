Баженов — об Абаскале: Каттани не будет абы кого приглашать в «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о назначении на тренерский мостик красно-белых 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

«Думаю, Каттани знает внутренний рынок тренеров. Лука понимает свою ответственность, абы кого не будет приглашать в такую команду. Риск? Риск. Вообще, любого тренера приглашать — это риск. Это зона его ответственности — и это нормально. Они все в одной лодке. Я думаю, что он доверяет Абаскалю и понимает, кого пригласил в «Спартак». Получится или нет? Это мы увидим немного позже», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.