В ЦСКА сообщили, когда Чалов присоединится к команде после аренды в «Базеле»
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Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, когда нападающий клуба Фёдор Чалов присоединится к команде после аренды в «Базеле».
«Соглашение с «Базелем» об аренде Фёдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов. Поэтому Фёдор начнёт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», — передаёт слова Брейда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Фёдор Чалов провёл вторую половину сезона-2021/2022 в аренде в швейцарском клубе «Базель». Он провёл за «Базель» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в € 6 млн.
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