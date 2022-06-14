В ЦСКА сообщили, когда Чалов присоединится к команде после аренды в «Базеле»

Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, когда нападающий клуба Фёдор Чалов присоединится к команде после аренды в «Базеле».



«Соглашение с «Базелем» об аренде Фёдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов. Поэтому Фёдор начнёт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», — передаёт слова Брейда корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фёдор Чалов провёл вторую половину сезона-2021/2022 в аренде в швейцарском клубе «Базель». Он провёл за «Базель» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в € 6 млн.