Червиченко: в «Спартаке» Абаскаль настрадается. Зачем начинать карьеру с таких потрясений?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение в клуб главным тренером испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
«В нынешней ситуации факт, что работа тренером в «Спартаке» – это страдание. Но это касается не только тренера, но и практически всего менеджмента, который находится в нервозной страдальческой ситуации. Не знаю, насколько хороший был переводчик, но, может быть, имелось в виду не страдать, а терпеть или проходить через тернии. Мне кажется, что Абаскаль ещё настрадается, зачем в молодости начинать тренерскую работу с таких потрясений», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
33-летний Абаскаль стал главным тренером «Спартака» 10 июня. Днём ранее клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.
- 14 июня 2022
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