Червиченко об Абаскале: «Спартак» пытается тыкать пальцем в небо и поймать птицу за хвост

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение в клуб главным тренером испанского специалиста Гильермо Абаскаля.



«Бывают иногда различные ситуации, когда ничего не ждёшь, а оно раз – и выстреливает. Кто-то же решил, что Моуринью может тренировать, хотя он тоже не был игроком и тренером до этого тоже не был, а у него получилось. Очень странный выбор у «Спартака», если честно. У нас всё идёт к тому, что иностранцы и люди из недружественных стран скоро будут под обструкцией, а клуб берёт игроков, тренеров оттуда. Это немного удивляет. Ему же должны дать разрешение на работу. А кто сказал, что через два или три месяца им вообще разрешат работать в России? Контракт два года? Это значит, что «Спартак» изначально расписывается в том, что они в него не особо верят, пытаются тыкать пальцем в небо и поймать птицу за хвост», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.