Агаларов: спортсмен не имеет права хотя бы день тренироваться спустя рукава
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признался, что возможный переход в другую команду не отразится на его подготовке к новому сезону.
«Помешают ли трансферные мысли подготовке к сезону? Нет, такого не будет, потому что все всё понимают. Профессиональный спортсмен не имеет права хотя бы один день тренироваться спустя рукава», — рассказал Агаларов в эфире телеканала БСТ.
Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде.
«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинуло 10 футболистов, при этом приобретений клуб пока не осуществлял.
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