Тчуамени: Мбаппе спрашивал, перейду ли я в «ПСЖ». Я ответил ему, что хочу только в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе по поводу своего ухода из «Монако».
«Мбаппе решил остаться в «Пари Сен-Жермен». Когда он покидал «Монако», то спрашивал меня, могу ли я перейти в «ПСЖ». Но я сразу сказал Килиану, что хочу только в «Реал». И он меня прекрасно понял», — приводит слова Тчуамени Marca.
Тчуамени является воспитанником «Бордо», который в 2020 году продал футболиста сборной Франции в «Монако» за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции. О переходе Тчуамени в «Реал» было сообщено 10 июня.
- 14 июня 2022
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