Трансфер Жюля Кунде в «Челси» может сорваться из-за травмы игрока

Защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде получил травму в матче четвёртого тура Лиги наций с Хорватией (0:1). Игрок был заменён в перерыве матча. Главный тренер французской команды Дидье Дешам сообщил, что футболисту потребуется хирургическое вмешательство. Из-за этого в «Челси» засомневались в том, что трансфер Кунде из испанского клуба состоится этим летом. Об этом сообщает The Athletic.

«Севилья» сообщила о том, что операция, которая будет сделана Жюлю Кунде, является плановой и она никак не зависела бы от повреждения, которое он получил в матче Лиги наций. Отмечается, что Жюль Кунде испытывает дискомфорт в паховой области.

По информации источника, работа над трансфером Жюля Кунде всё равно продолжается, однако итоговый переход игрока теперь находится под вопросом.