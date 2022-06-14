«Барселона» предлагает «Челси» обменяться защитниками

Испанская «Барселона» предлагает «Челси» защитника Серджино Деста в обмен на испанского футболиста Маркоса Алонсо. Об этом сообщает 90min.

21-летний Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В минувшем сезоне американский защитник отдал три результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Барселона» будет готова продать футболиста, если получит хорошее предложение.



31-летний Алонсо перешёл в «Челси» в 2016 году. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Маркос уже согласовал контракт с «Барселоной».

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